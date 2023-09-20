Безумный покерный кульбит: как Даниэль Негреану на валет-хай блефовал

Звездный канадский профессионал рискнул практически всем стеком с "мусором", пытаясь выбить соперника из банка. Участие в турнире, на минуточку, стоило 10 000 долларов.

Мастера покерного хайрола продолжают бороться за немалые призовые в серии Poker Masters, где участие в самом дешевом турнире стоит 10 000 долларов. Собственно, именно в этом ивенте скиллы блефа демонстрировал Даниэль Негреану. Результат канадцу не понравился.

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Роковая для Негреана раздача случилась за финальным столом, когда в игре оставались только шесть покеристов. "Покерный малыш" открылся с одномассными J-3 и получил кол от другого "малыша" Джонатана Литла. Последний, в отличие от Негреану, во флоп попал, собрав на доске 5-9-А пару девяток с 10-9 разными.

Даниеля комбинация валет-хай отнюдь не смутила. Он поставил во флоп, второй баррель полетел в еще одного туза на терне, третий – в шестерку, пришедшую ривером. Литл, немного поколебавшись, сравнял практически ол-ин оппонента, и с двумя парами 99-АА забрал солидный банк.



Джонатан Литтл / Фото PokerNews

У Негреану осталось всего 50 000 фишек – два блайнда – и вскоре его турнирная жизнь подошла к концу. Шестое место и 54 600 долларов призовых. Джонатану Литтлу неудачный блеф канадца помог финишировать вторым (154 700 долларов). А кубок, и 218 400 долларов достались Чино Риму.