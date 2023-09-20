Шалений покерний кульбіт: як Даніель Негреану на валет-хай блефував

Зірковий канадський професіонал ризикнув практично всім стеком із "покерним сміттям", намагаючись вибити суперника з банку. Участь в турнірі, на хвилиночку, коштувала 10 000 доларів

Майстри покерного хайролу продовжують боротись за чималі призові в серії Poker Masters, де участь у найдешевшому турнірі коштує 10 000 доларів. Власне, саме в цьому івенті скіли блефу демонстрував Даніель Негреану. Результат канадцю не сподобався.

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Фатальна для Негреану роздача трапилась за фінальним столом, коли у грі залишались лише шестеро покеристів. "Покерний малюк" відкрився із одномасними J-3 і отримав кол від іншого "малюка" Джонатана Літла. Останній, на відміну від Негреану, у флоп влучив, зібравши на дошці 5-9-А пару дев’яток із 10-9 різними.

Даніеля комбінація валет-хай аж ніяк не збентежила. Він поставив у флоп, другий барель полетів у ще одного туза на тьорні, третій – у шістку, яка прийшла рівером. Літл, трохи повагавшись, таки зрівняв практично ол-ін опонента, і з двома парами 99-АА забрав солідний банк.



Джонатан Літл / Фото PokerNews

У Негреану залишилось лише 50 000 фішок – два блайнди – і незабаром його турнірне життя добігло кінця. Шосте місце і 54 600 доларів призових. Джонатану Літтлу невдалий блеф канадця, зрештою, допоміг фінішувати другим (154 700 доларів). А кубок і 218 400 доларів дістались Чіно Ріму.