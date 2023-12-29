Теннис сковородкой и "рачки" к Вегасу: безумные покерные пари 2023 года

Как известно, покеристы очень азартные люди, и речь не только об их профессии. Эти ребята любят спорить, рискуя грубыми деньгами.

Как-то покерист Брайан Зембик заработал кругленькую сумму, установив себе грудные импланты на целый год. Такой радикальный эксперимент с внешностью принес гэмблеру 100 000 долларов. Безумных поступков среди представителей этой профессии хватало и в 2023 году.

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Покерный хайроллер Дэн Смит уже заработал себе на безбедную старость, оформив почти 53 миллиона долларов призовых за карьеру. Теперь вот развлекается, как умеет. В этом году Дэн сыграл в теннис против коллеги по цеху Маркуса Гонсалеса. Казалось бы, что здесь необычного? Дело в том, что Гонсалес, очевидно лучший в этом виде спорта, играл не ракеткой, а обычной сковородкой. Это, однако, не помешало последнему победить со счетом 6:2. Вот этот батл – в видео внизу.

Было бы странно, если бы Дэн Смит не предложил встретиться еще раз и на этот раз уже поставить деньги на кон. Смит готов рискнуть 100 000 долларов, а фавориту придется поставить 125 000. Дойдет ли дело до реванша, пока неизвестно.

Куда легче, на первый взгляд, попытался заработать покерист и стример Ричард Алати. Он поспорил, что за 10 000 долларов сможет "собачкой" одолеть 4 километра в Лас-Вегасе на пути к казино Aria. Что ж, не такая уж это и легкая задача. Алати проиграл пари, преодолев едва пол дистанции.



Челлендж для Шона Диба / Фото Youtube

Ну и на закуску спор, который может принести победителю целый 1 000 000 долларов. Известный бизнесмен и покерист Билл Перкинс выплатит эту кругленькую сумму Шону Дибу, если тот снизит содержание жира в собственном теле до 17%. Последний, к слову, себя запустил – весит 138 килограммов. Чтобы привести себя в форму у Диба есть время до лета 2024 года, до старта WSOP. Если не справится, отдаст Перкинсу 100 000 долларов.