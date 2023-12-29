Теніс пательнею і "рачки" до Вегаса: шалені покерні парі 2023 року

Як відомо, покеристи дуже азартні люди, і мова не лише безпосередньо про їхню професію. Ці хлопці і дівчата люблять битись об заклад, ризикуючи грубими грошима.

Якось покерист Браян Зембік заробив кругленьку суму, встановивши собі грудні імпланти на цілий рік. Такий радикальний експеримент із зовнішністю приніс гемблеру 100 000 доларів. Божевільних вчинків серед представників цієї професії не бракувало і у 2023 році.

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Покерний хайролер Ден Сміт уже заробив собі на безбідну старість, оформивши майже 53 мільйони доларів призових за кар’єру. Тепер от розважається, як уміє. Цьогоріч Ден зіграв у теніс проти колеги по цеху Маркуса Гонсалеса. Здавалось би, що тут незвичайного? Річ у тім, що Гонсалес, який вочевидь є кращим у цьому виді спорту, грав не ракеткою, а звичайною пательнею. Це утім, не завадило останньому перемогти з рахунком 6:2. Ось цей батл – у відео внизу.

Було б дивно, якби Ден Сміт не запропонував зустрітись ще раз і цього разу уже поставити на кон гроші. Сміт готовий ризикнути 100 000 доларів, а фавориту доведеться поставити 125 000. Чи дійде справа до реваншу, наразі невідомо.

Куди легші, на перший погляд, гроші спробував заробити покерист і стрімер Річард Алаті. Він побився об заклад, що за 10 000 доларів зможе як песик здолати 4 кілометри у Лас-Вегасі на шляху до казино Aria. Що ж, не таке вже це і легке завдання. Алаті програв парі, здолавши заледве пів дистанції.



Челендж для Шона Діба / Фото Youtube

Ну і на закуску суперечка, яка може принести переможцеві цілий 1 000 000 доларів. Відомий бізнесмен і покерист Біл Перкінс виплатить цю кругленьку суму Шону Дібу, якщо той зменшить вміст жиру у власному тілі до 17%. Останній, до слова, геть себе запустив – важить 138 кілограмів. Аби привести себе у форму в Діба є час до літа 2024 року, до старту WSOP. Якщо не впорається, віддасть Перкінсу 100 000 баксів.