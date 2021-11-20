Бай-ин в Hall Of Fame Bounty No-Limit Hold'em был символичным – 1979 долларов, перекликающийся с годом основания почетного списка.

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Ивент собрал 468 входов, накопив 826 тысяч долларов призовых. А самый большой кусок пирога откусил звездный Оле Шемион. Немецкий регуляр уже почти 2 года не играл офлайн, но продемонстрировал, что еще не потерял квалификацию в живой игре.

Шемион возглавил чип-каунт перед финальным забегом, собрав почти половину фишек, которые оставались в игре в топ-6. Не отказываясь разыгрывать любые 2 карты, как он это любит, Оле справился с 5 оппонентами за каких-то два часа. Вознаграждение – первый браслет WSOP для немца и 172 499 долларов призовых.



Бенни Глейзер со своим 4-им браслетом WSOP / фото PokerNews

Тем временем Бенни Глейзер оформил свою уже четвертую победу на WSOP в карьере. Англичанин показал соперникам, как нужно играть в Разз за 10 000 долларов. На банковский счет Глейзера отправились 274,7 тысячи долларов.