Бай-ін у Hall Of Fame Bounty No-Limit Hold’em був символічним – 1979 доларів, що перегукується із роком заснування почесного списку.

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Івент зібрав 468 входів, накопичивши 826 тисяч доларів призових. А найбільший шмат пирога відкусив зірковий Оле Шеміон. Німецький регуляр уже майже 2 роки не грав офлайн, але продемонстрував, що ще не втратив кваліфікацію в живій грі.

Шеміон очолив чип-каунт перед фінальним забігом, зібравши майже половину фішок, які залишались у грі в топ-6. Не цураючись розігрувати будь-які 2 карти, як він це любить, Оле упорався із 5 опонентами за якихось дві години. Винагорода – перший браслет WSOP для німця і 172 499 доларів призових.



Бені Глейзер зі своїм 4-им браслетом WSOP / фото PokerNews

Тим часом Бенні Глейзер оформив свою уже четверту перемогу на WSOP в кар’єрі. Англієць показав суперникам як потрібно грати в Разз за 10 000 доларів. На банківський рахунок Глейзера відправились 274,7 тисяч доларів.