Еще в школьном возрасте Джонатана Литтла считали одаренным ребенком. Он был успешным учеником, легко осваивал программу, а в старших классах стал участником уникальной "Программы для одаренных детей". Теперь Джонатан Литтл учит сам.

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В конце 2000-х Литтл был настоящим кумиром для многих начинающих покеристов. На его игре обучались другие, а книги американца навсегда останутся классикой в мире покера. Главные награды в карьере он получил в 2007 и 2008 годах, когда выиграл 2 чемпионских титула WPT. На данный момент количество призовых Джонатана Литтла превышает 7 миллионов долларов.

Профессионал своего дела продолжает активно обучать начинающих игроков, проводит вебинары и абсолютно бесплатно дает полезную информацию на своем ютуб-канале. Ежедневно Джонатан Литтл выпускает несколько роликов, где разбирает интересные раздачи, рассказывает о своем видении игры и общается со многими звёздами покера.

На его ютуб-канал подписаны больше 107 000 человек. Недавно Литтл немного отошел от своего привычного формата и выпустил почти 10-часовое видео. Это компиляция из обучающих роликов, где американец играет турнир в Вегасе и комментирует собственные раздачи в перерывах, разбирает интересные ситуации хайроллеров Никиты Бодяковского и Адриана Матеоса, анализирует других покерных блогеров и даже созванивается с Даниэлем Негреану.