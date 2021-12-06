Ще у шкільному віці Джонатана Літтла вважали обдарованою дитиною. Він був успішним учнем, легко освоював програму, а у старших класах став учасником унікальної "Програми для обдарованих дітей". Тепер Джонатан Літтл навчає сам.

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Наприкінці 2000-х років Літтл був справжнім кумиром для багатьох покеристів. На його грі навчалися інші, а книги американця назавжди залишаться класикою у світі покеру. Головні нагороди у кар'єрі він здобув у 2007 та 2008 роках, коли виграв 2 чемпіонські титули WPT. Зараз кількість призових Джонатана Літтла у покері перевищує 7 мільйонів доларів.

Професіонал своєї справи продовжує активно навчати гравців-початківців, проводить вебінари та абсолютно безкоштовно дає корисну інформацію на своєму ютуб-каналі. Щодня Джонатан Літтл випускає кілька роликів, де розбирає цікаві роздачі, розповідає про своє бачення гри та спілкується із зірками покеру.

На його ютуб-каналі понад 107 тисяч підписників. Нещодавно Літтл відійшов від свого звичного формату та випустив понад 10-годинне відео. Це компіляція навчальних роликів, де американець грає турнір у Лас-Вегасі, коментує власні роздачі у перервах, розбирає цікаві ситуації між хайролерами Микитою Бодяковським та Адріаном Матеосом, аналізує інших покерних блогерів та навіть телефонує Даніелю Негреану.