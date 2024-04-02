Главный залог успеха: известный тренер раскрывает секрет

Успешный покерист и тренер Бенджамин Ролле дал несколько наставлений тем, кто стремится добиться успеха в покере. Он назвал главный навык, который нужно развивать профессиональному покеристу.

Кто успешный, а кто – нет?

Я наблюдаю за игроками уже 12 лет. Уже давно понял, что дело не в IQ, не в таланте или не в наличии большого банкролла. Я видел, как ничего не получалось у самых умных людей. Видел, как проигрывали все регуляры с огромными банкроллами. С нуля начинать, кстати, возможно даже полезнее, поскольку появляется больше мотивации.

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Старание самое главное?

На самом деле нет. Я встречал трудолюбивых людей, с хорошим майндсетом, с крепким банкроллом. Однако, они тоже проваливались как покер-про (не потому, что попадали в ужасный даунстрик). Много разных качеств влияют на то, будешь ли ты успешен в покере.



Бенджамин Ролле за игровым столом / RIHL

Главное – умение бороться со стрессом

Если не умеешь переживать неудачи, нет никаких шансов сделать покер своей карьерой. Со стрессом в игре связано буквально все: сессии и даунстрики, образ жизни и нестабильный заработок, обучение и ошибки, вылеты в глубоких стадиях МТТ, сомнения относительно того, правильно ли ты сыграл. Еще и вечно наблюдаешь, как менее искусные игроки что-то тянут!

Имейте выдержку

Еще раз подытожим: у вас может быть отличный банкролл-менеджмент, мотивация, терпение, навыки, но если ломаетесь под давлением покерных неудач, никаких шансов достичь успеха нет. Решение одно – выходить из зоны комфорта. Работать над собой. В интернете полно информации о том, как укреплять психику, главное ваше желание. Стресс можно укротить, если, конечно, вы действительно этого хотите. Держитесь там, чемпионы!

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