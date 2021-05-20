Добиться такого без постоянной работы над собой невозможно и Бодяковский, как и большинство хороших покеристов, ищет самые разные пути для самосовершенствования. Именно с такой целью Никита недавно прошел недельный курс випассаны.

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Випассана – это духовная практика, участники которой дают обет молчания, отказываются от связи с внешним миром и остаются наедине с собой. Привычный распорядок дня при этом выглядит так: подъем, завтрак, обед, небольшой ужин, сон (6-8 часов). Остальное время участники медитируют, сидя по кругу, следят за дыханием, собственными мыслями и ощущениями в теле.

Никита сам рассказал, зачем ему был нужен такой опыт и что он от этого получил:

Мне нравится идея обнулять свой уровень комфорта. Плюс очень хочется тренировать свою дисциплину. Випассана – это лучший пример такой тренировки дисциплины. Не могу рекомендовать ее всем, потому что випассана – это очень специфический опыт. Но для меня это была, возможно, лучшая неделя в жизни. Вполне обнулил свой уровень комфорта: спал на деревянной кровати, мало ел. Мыл пол по 40 минут в день в медитационном центре – мне очень понравилось. Эмоциональное состояние было очень хорошим. Мне удалось настроиться на мысль, что я отрезаю себя от внешнего мира, и меня не волнует, что там происходит. В обыденной жизни постоянно есть стресс от того, что происходит вокруг, от информации, которая на тебя наваливается. Там же у меня было состояние полного покоя: ничего не может повлиять на тебя. Метеорит вряд ли упадет, террористы вряд ли придут – просто спишь (хоть и не много), ешь, медитируешь, гуляешь и молчишь.