Список лучших турнирных игроков составил известный австрийский тренер Бенджамин "Bencb" Ролле.

Свой субъективный рейтинг Бенджамин сформировал по трем критериям: количество лет на самом высоком уровне; средний уровень результатов; раздачи, которые Ролле сыграл против соперника.

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Нижние ступеньки топ-10 австриец отдал россиянам и шведам Арсену Малинову, Артему Веженкову, Саймону Мэттсону и Никласу Астедту.

На шестое место Бенджамин поставил своего соотечественника Кристиана Рудольфа, а чуть выше оказались португалец Жуан Виейра и испанец Адриан Матеос.

Третью позицию оккупировал британец Майкл Чжан. А вот белорус Никита Бодяковский занял вторую строчку. Ролле отметил, что "fish2013" является чрезвычайно агрессивным покеристом, особенно на решающей стадии турниров.

А лучшим турнирным игроком Бенджамин считает австралийца Майкла Аддамо. Австрийский тренер назвал Майкла по-умному агрессивным и чрезвычайно креативным игроком в покер, а также отметил прекрасную интуицию австралийца.