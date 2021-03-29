Белорус попал в рейтинг лучших онлайн-покеристов
Список лучших турнирных игроков составил известный австрийский тренер Бенджамин "Bencb" Ролле.
Источник:pokeroff
Свой субъективный рейтинг Бенджамин сформировал по трем критериям: количество лет на самом высоком уровне; средний уровень результатов; раздачи, которые Ролле сыграл против соперника.
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Нижние ступеньки топ-10 австриец отдал россиянам и шведам Арсену Малинову, Артему Веженкову, Саймону Мэттсону и Никласу Астедту.
На шестое место Бенджамин поставил своего соотечественника Кристиана Рудольфа, а чуть выше оказались португалец Жуан Виейра и испанец Адриан Матеос.
Третью позицию оккупировал британец Майкл Чжан. А вот белорус Никита Бодяковский занял вторую строчку. Ролле отметил, что "fish2013" является чрезвычайно агрессивным покеристом, особенно на решающей стадии турниров.
А лучшим турнирным игроком Бенджамин считает австралийца Майкла Аддамо. Австрийский тренер назвал Майкла по-умному агрессивным и чрезвычайно креативным игроком в покер, а также отметил прекрасную интуицию австралийца.
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