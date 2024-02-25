Место, где сбываются мечты: 68-летний Барни Ботман выиграл более миллиона евро на EPT Париж

Главное событие Европейского покерного тура в Париже завершилось стоячими овациями для легендарного ветерана игры Барни Ботмана, который наконец-то добрался до заветного трофея.

Main Event парижского этапа с бай-ином 5 300 евро собрал аж 1 747 входов, установив тем самым новый рекорд. Призовой фонд достиг невероятных 8,3 миллиона евро.

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Соревнования растянулись более чем на неделю, и тем удивительнее, что самым выносливым в этом марафоне оказался 68-летний Ботман. Британец за свою длительную карьеру выиграл 2 браслета WSOP, немало других трофеев и в целом более 4 миллионов долларов призовых. Впрочем, победить на EPT ему никак не удавалось. В конце концов, в Париже Барни таки закрыл этот 20-летний гештальт.

Если вам не раздают карты так, как мне сегодня, то выигрывать турниры очень тяжело. Я, конечно, побеждал раньше, но никогда в таких масштабных соревнованиях. Ощущения просто невероятные,

– сказал Ботман после победы.

В хедз-апе Барни переиграл немца Давида Кауфманна и положил в карман 1,2 миллиона евро призовых. Серебряному призеру досталось на 400 тысяч меньше, а дополнил подиум звездный латвиец Алексейс Поняковс (574 тысячи евро призовых).

Добавим, что выше всех из украинцев финишировал Евгений Джура. Он стал 48-м и получил 22 900 евро. В призовую зону пробились также Сергей Тарнакин (17 250 евро), Станислав Ануфриев (13 100), Ян Золотухин (11 400), Иван Абрамчук (11 400) и Максим Филиповский (9 900).

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