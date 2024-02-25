Місце, де збуваються мрії: 68-річний Барні Ботман виграв понад мільйон євро на EPT Париж

Головна подія Європейського покерного туру у Парижі завершилася стоячими оваціями для легендарного ветерана гри Барні Ботмана, який нарешті дістався до омріяного трофея.

Main Event паризького етапу з бай-іном 5 300 євро зібрав аж 1 747 входів, встановивши тим самим новий рекорд. Призовий фонд сягнув неймовірних 8,3 мільйона євро.

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Змагання розтягнулися більш ніж на тиждень, і тим дивовижніше, що найвитривалішим у цьому марафоні виявився 68-річний Ботман. Британець за свою тривалу кар’єру виграв 2 браслети WSOP, чимало інших трофеїв та загалом понад 4 мільйони доларів призових. Втім, перемогти на EPT йому ніяк не вдавалося. Зрештою, в Парижі Барні таки закрив цей 20-річний гештальт.

Якщо вам не роздають карти так, як мені сьогодні, то вигравати турніри дуже важко. Я, звісно, перемагав раніше, але ніколи в таких масштабних змаганнях. Відчуття просто неймовірні,

– сказав Ботман після перемоги.

У хедз-апі Барні переграв німця Давіда Кауфманна і поклав до кишені 1,2 мільйона євро призових. Срібному призеру дісталося на 400 тисяч менше, а доповнив подіум зірковий латвієць Алексейс Поняковс (574 тисячі євро призових).

Додамо, що найвище з українців фінішував Євген Джура. Він став 48-м та отримав 22 900 євро. До призової зони пробилися також Сергій Тарнакін (17 250 євро), Станіслав Ануфрієв (13 100), Ян Золотухін (11 400), Іван Абрамчук (11 400) та Максим Філіповський (9 900).

Роздали покерні Оскари

У Лас-Вегасі відбувалася вже п’ята щорічна церемонія Global Poker Awards, яку називають покерним Оскаром. Свої статуетки отримали переможці у понад 20 номінаціях.