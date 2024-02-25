Ще до самої церемонії було відомо, що головні нагороди заберуть Бін Венг та Крістен Фоксен серед чоловіків та жінок відповідно.
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Втім, в інших номінаціях інтриги не бракувало. Водночас церемонія минала не без нотки скорботи. У 2023 році із життя пішов Дойл Брансон – справжня легенда інтелектуальної гри. Його нащадкам, до слова, передали статуетку "Ікона покеру".
Звання "Прорив року" дісталося австрійцю Янсу Арендсу, британець Берт Girafganger7 Стівенс став "Стрімером року", а зіркового Стефена Чідвіка вже не вперше визнали найскладнішим опонентом.
Повний список переможців Global Poker Awards-2024
- Покерист року: Бін Венг
- Покеристка року: Крістен Фоксен
- Прорив року: Янс Арендс
- Людина року в індустрії: Адам Пліска
- Найкращий промоутер турніру: Тобі Стоун
- Найкращий фестиваль: Wynn Millions
- Найкращий івент: Головна подія WSOP
- Найкращий ведучий: Алі Неджад
- Благодійна ініціатива року: Надя Магнус
- Найкраща гра за фінальним столом: Даніель Сепіол на чемпіонаті WPT
- Ікона покеру: Дойл Брансон
- Найкращий влогер: Джаман Бертон
- Найважчий опонент за версією гравців: Стефен Чідвік
- Найкращий подкаст: The Chip Race
- Гравець року PokerGO: Айзек Гекстон
- Стрімер року: Берт Girafganger Стівенс
- Вибір фанів – особистість року: Грег Greg Goes All In Ліоу
- Вибір фанів – найкраща пряма трансляція: PokerStars Live
- Вибір фанів – трофей року: Asian Poker Tour Taipei Lion Trophy
Шон Діб розкрив секрет схуднення
Зірковий покерист Шон Діб розповів, як йому вдалося менш ніж за рік схуднути на 35 кілограмів, тим самим вигравши парі у Білла Перкінса, який заплатив Шону 800 тисяч доларів.