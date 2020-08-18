Покерный регуляр Гас Хансен, известный выходками и любовью к шумным вечеринкам, кардинально меняет свой образ жизни. Девушка датчанина вскоре родит ребенка, а будущий папа обустраивает семейное гнездышко.

Соперникам Хансена трудно поверить в такие существенные изменения в жизни покериста. Гас всегда был далек от идеалов моногамии и в то же время любил громкие празднества в компании девушек легкого поведения. В феврале Хансену уже стукнуло 46 и датчанин, похоже, опомнился.

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Гас приобрел дом и и ответственно готовится к роли отца. Покерист обустраивает новое жилище и львиную долю дня проводит в компании любимой. Очевидно, Хансену придется по крайней мере на некоторое время забыть и о затяжных покерных сериях, и о кэш-играх на высоких лимитах. Сейчас в жизни Гаса есть куда более важные дела.