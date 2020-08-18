Покерний регуляр Гас Хансен, відомий витівками і любов’ю до гучних вечірок, кардинально змінює свій спосіб життя. Дівчина данця незабаром народить дитину, а майбутній татко облаштовує сімейне гніздечко.

Суперникам Хансена важко повірити у такі суттєві зміни в житті покериста. Гас завжди був далеким від ідеалів моногамії, натомість любив гучно святкувати в компанії дівчат легкої поведінки. В лютому Хансену уже стукнуло 46 і данець, схоже, схаменувся.

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Гас придбав будинок і і відповідально готується до ролі батька. Покерист облаштовує нову оселю і левову частку дня проводить в компанії коханої. Вочевидь, Хансену доведеться принаймні на деякий час забути і про затяжні покерні серії, і про кеш-ігри на високих лімітах. Зараз у житті Гаса є куди важливіші справи.