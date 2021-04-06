Настоящий фестиваль расточительства устроили звездные регуляры Виктор Малиновский и Майкл Аддамо в онлайн-турнире с бай-ином 25 тысяч долларов. Белорус и австралиец сделали по 7 входов каждый, но ни один из главных спонсоров ивента не попал в ITM.

Малиновский с Аддамо в итоге взяли на себя более 14% от общего количества входов (198), выбросив на ветер по 175 тысяч долларов. Деньги неудачников поделили 27 игроков. Замкнул призовую зону известный шведский регуляр Никлас Астедт, который почти удвоил солидный бай-ин – 48 577 долларов призовых.

Читайте также: Легенде покера бросили вызов на миллион долларов

А вот участники финального стола гарантировали себе уже шестизначные выплаты, а чемпион завершил выступление долларовым миллионером. Им стал Гийом Ноле, которому достались 1 084 892 доллара. Победу канадцу принесла рука K-Q, которая оказалась старше карманных десяток Андраса Немета. Венгра тоже не обделили – 813 554 доллара призовых.