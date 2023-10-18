Из футболистов в покеристы: Марио Мосбек выиграл в престижном турнире 275 000 долларов

Марио Мосбек – бывший профессиональный футболист. Он играл в австрийской Бундеслиге, но в 2017 году ушел из спорта и отправился в кругосветное путешествие. Через год австриец начал профессионально играть в покер.

В последний раз на футбольное поле Марио Мосбек выходил в составе австрийского клуба "Винер Нойштадт" в сезоне 2017/18. С тех пор он освоил новую профессию – покериста. Карьера развивалась так быстро, что уже через несколько лет австриец покорял самые высокие лимиты.

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На этой неделе Марио Мосбек принял участие в популярном хайроллерском турнире GGMillions с бай-ином 10 300 долларов. В нем традиционно сражаются сильнейшие покеристы мира. Событие собрало 127 входов, благодаря чему гарантированный призовой фонд вырос до 1 270 000 долларов.

Марио Мосбек прошел за финальный стол с чип-лидерским стеком. Среди его соперников были такие известные регуляры как Рамиро Петроне, Павел Плешув, Дюко Хавен, Крис Рудольф, но никто не остановил 27-летнего австрийца.

Марио Мосбек во времена футбольной карьеры / Фото weltfussball.at

Важнейший рывок на пути к победе он сделал на стадии 3-макс. Стек Мосбека опустился до 20 ББ. Потом он выиграл выставление с A8s против AJ Дуко Хавена, собрав флеш на ривере. Затем голландец неудачно превратил третью пару в блеф, когда Мосбек собрал фулл-хаус. В хедз-ап австриец вышел против Рамиро Петроне при равных стеках. Но Мосбек не оставил шансов уругвайцу.

Чемпион получил 275 977 долларов призовых. Победа даже больше порадовала его поклонников, выкупивших более 65% долей. Но титул для Марио Мосбека тоже очень важен. Это его первая победа в главном хайроллерском турнире GGMillions.