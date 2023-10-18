З футболістів у покеристи: Маріо Мосбек виграв у престижному турнірі 275 000 доларів

Маріо Мосбек – колишній професійний футболіст. Він грав в австрійській Бундеслізі, але у 2017 році покинув спорт та вирушив у кругосвітню подорож. Через рік австрієць почав професійно грати у покер.

Востаннє на футбольному полі Маріо Мосбек з'являвся у складі австрійського клубу "Вінер Нойштадт" у сезоні 2017/18. З того часу він освоїв нову професію – покериста. Його кар'єра розвивалася так швидко, що вже за кілька років австрієць підкорював найвищі ліміти.

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Цього тижня Маріо Мосбек взяв участь у популярному хайролерському турнірі GGMillions із бай-іном 10 300 доларів. У ньому традиційно змагаються найсильніші покеристи світу. Подія зібрала 127 входів, завдяки чому гарантований призовий фонд виріс до 1 270 000 доларів.

Маріо Мосбек пробився за фінальний стіл із чіп-лідерським стеком. Серед його суперників були такі відомі регуляри, як Раміро Петроне, Павел Плешув, Дюко Хавен, Кріс Рудольф, але ніхто зупинив 27-річного австрійця.

Маріо Мосбек у часи футбольної кар'єри / Фото weltfussball.at

Вирішальний ривок на шляху до перемоги він зробив на стадії 3-макс. Стек Мосбека опустився до 20 ВБ. Потім він виграв виставлення з A8s проти AJ Дуко Хавена, зібравши флеш на рівері. Далі голландець невдало перетворив третю пару на блеф, коли Мосбек мав фул-хаус. У хедз-ап Мосбек вийшов проти Раміро Петроне із рівними стеками. Проте шансів в уругвайця не було.

Чемпіон отримав 275 977 доларів призових. Перемога навіть більше порадувала його прихильників, які викупили понад 65% часток. Але титул для Маріо Мосбека також дуже важливий. Він вперше виграв головний хайролерський турнір GGMillions.