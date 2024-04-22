Украинский дуэт "зажег" в Голливуде – впечатляющий результат в престижном турнире
Источник:"Покерный вестник"
Украинские покеристы не устают демонстрировать хорошие результаты на соревнованиях во всех уголках мира. На этот раз наши земляки показали себя в Соединенных Штатах.
Популярный отель Seminole Hard Rock Hotel, расположенный в самом Голливуде, сейчас принимает большую покерную серию турниров. Дня там происходило уже 66-е событие фестиваля. Соревнования по Безлимитному Холдему с бай-ином 1 100 долларов собрали 93 входа, а призовой фонд лишь немного не дотянул до 100 тысяч.
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Попасть за финальный стол турнира удалось сразу двум представителям Украины. Камиль Мохамед, правда, задержался за финалкой ненадолго. Он вылетел восьмым, заработав 3 200 долларов. А вот Артем Металиди сумел добраться до четвертой ступеньки и положил в кошелек 7 тысяч баксов. Победителем соревнований стал Дэвид Джексон, которому достались 26 тысяч долларов.
Что известно об Артеме МеталидиАртем Металиди – один из самых успешных украинских покеристов. В 2018 году он финишировал на восьмой строчке Главного события Мировой серии покера (WSOP), заработав 1 250 000 долларов.
Результаты финального стола
- Дэвид Джексон – 26 000 долларов
- Алан Гамза – 21 000
- Мэт Бретфилд – 11 000
- Артем Металиди – 7 000
- Эндрю Уилмот – 6 000
- Дэйв Альфа – 4 000
- Джон Валевич – 3 700
- Камиль Мохамед – 3 200
- Майкл Юнг – 2 950
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