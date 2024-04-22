Український дует "запалив" у Голлівуді – вражаючий результат в престижному турнірі

Українські покеристи не втомлюються демонструвати хороші результати на змаганнях в усіх куточках світу. Цього разу наші земляки показали себе у Сполучених Штатах.

Популярний готель Seminole Hard Rock Hotel, що розташований в самісінькому Голлівуді, зараз приймає велику покерну серію турнірів. Дня там відбувалася уже 66-та подія фестивалю. Змагання з Безлімітного Холдему з бай-іном 1 100 доларів зібрали 93 входи, а призовий фонд лише трохи не дотягнув до 100 тисяч.

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Потрапити за фінальний стіл турніру вдалося одразу двом представникам України. Каміль Мохамед, щоправда, затримався за фіналкою ненадовго. Він вилетів восьмим, заробивши 3 200 доларів. А от Артем Металіді зумів дістатися четвертої сходинки та поклав до гаманця 7 тисяч баксів. Переможцем змагань став Девід Джексон, якому дісталися 26 тисяч доларів.

Що відомо про Артема Металіді Артем Металіді – один з найуспішніших українських покеристів. У 2018 році він фінішував на восьмій сходинці Головної події Світової серії покеру (WSOP), заробивши 1 250 000 доларів.

Результати фінального столу

Девід Джексон – 26 000 доларів Алан Гамза – 21 000 Мет Бретфілд – 11 000 Артем Металіді – 7 000 Ендрю Вілмот – 6 000 Дейв Альфа – 4 000 Джон Валевіч – 3 700 Каміль Мохамед – 3 200 Майкл Юнг – 2 950

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