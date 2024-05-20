Звезды покера "раздели" голливудскую красавицу на популярном шоу

На американском телеканале Fox Sports 1 возобновился показ одного из самых популярных покерных шоу Big Game. Сейчас в эфире появились два эпизода, в течение которых произошло немало интересных розыгрышей.

Главная фишка Big Game в том, что против профессионалов соревнуется один любитель – Loose Cannon. Он, или она играют на полученные от организаторов деньги и могут забрать домой все, что удастся выиграть "сверху".

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А вот профи рискуют деньгами из собственного кармана. В первых двух эпизодах место Loose Cannon заняла блогер Никки Лимо. После 90 раздач она идет с плюсом в 21 тысячу долларов. Самой же большой неудачницей стартовых раундов пока является голливудская актриса, а в свое время победительница регионального конкурса красоты Арден Чо.

Девушка – не новичок в покере. За спиной Арден есть даже титул вице-чемпионки одного из турниров WPT. Впрочем, на Big Game дела у Чо пока идут совсем плохо. За упомянутые 90 раздач она умудрилась проиграть 100 тысяч долларов. В конце концов, это и не удивительно, если пытаешься блефовать против одного из лучших покеристов в истории Фила Хельмута. На доске 8-8-2-4-8 Арден попыталась выбить Фила с K-J, но обладателей 17 браслетов WSOP прочитал соперницу и сделал невероятный колл с А-хай. В этой раздаче Хельмут выиграл 10 000 долларов, а в целом идет в плюсе уже почти на 50 тысяч. Участие в шоу также принимают Лекс Вельдхус (+83 тысячи), Дженнифер Тилли (+47 тысяч) и Алан Китинг (-96 тысяч).

Украинский успех на SCOOP

Звездный украинский покерист Андрей Новак стал чемпионом одного из турниров серии SCOOP. В хедз-апе Новак переиграл другого украинца с ником Ansel21 и заработал 36 816 долларов. Вице-чемпион получил 28 018 баксов.