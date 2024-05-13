Королева красоты спустила 90 тысяч долларов за несколько раздач – видео безумия на покерном шоу
Источник:Pokernews
Победительница регионального конкурса красоты и голливудская актриса Арден Чо приняла участие в популярном покерном шоу Hustler Casino Live. Впрочем, вряд ли она с удовольствием будет вспоминать этот опыт.
Хотя сначала все складывалось для Арден довольно неплохо. Она шла в "плюсе" на более чем 30 тысяч долларов. Но вдруг для актрисы все пошло наперекосяк.
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Начались неприятности с раздачи, где она решила агрессивно блефовать с всего лишь гат-шотом на руках. На несчастье Чо, у соперника оказались две пары, которые он не собирался выбрасывать. Здесь Арден потеряла около 60 тысяч долларов.
Буквально в следующем же розыгрыше девушка снова провернула неудачный блеф, потратив еще 20 тысяч. В следующий раз Чо по крайней мере поймала пару, но у оппонента оказался трипс – прощайте очередные 20 тысяч баксов.
В четвертой раздаче из этого отрезка актриса выбросила на флопе свои карты, хотя, как выяснилось через мгновение, на терне она бы собрала натсовый стрит. В конце концов, после этого Арден выдвинула остатки фишек в центр стола с А-9, что не смогли переехать пару десяток одного из соперников. За 5 подряд раздач Чо проиграла 96 575 долларов.
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Что ж, это оказалось не так весело, как я ожидала,
– подытожила свою игру Арден.
Что известно об Арден ЧоВ 2004 году Арден Чо стала победительницей конкурса красоты Мисс Корея Чикаго. Вскоре после этого девушка начала актерскую карьеру. Известность ей принесла роль Киры Юкимуры в телесериале "Волчонок". В 2022-м она сыграла главную роль в шоу "Путь к партнерству" от Netflix. В январе 2024 года Арден стала вице-чемпионкой престижного турнира серии PokerGo Tour в Лас-Вегасе, получив 200 тысяч долларов призовых.
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