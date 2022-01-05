Главной специализацией Стивена Чидвика, безусловно, является живая МТТ-игра. В турнирном офлайн-покере англичанин выиграл почти 37,7 миллионов долларов призовых.

Читайте также: PokerMatch продолжил сотрудничество с известным регуляром

Впрочем, в непростое для живой игры время Чидвик, как и большинство его коллег, активно катает за виртуальными столами и частенько заносит неплохие суммы. Турнир Millions Online High Roller, ожидаемо, не вызвал невероятного интереса, все-таки речь о бай-ине в 10 300 долларов.

В то же время за столами хватало звездных и успешных хайроллеров, которые сформировали поле из 50 входов. Лишь 9 достойнейших попали в деньги. На 8-м месте, в частности, финишировал известный российский профи Артур Мартиросян (25 354 долларов призовых), а гроза хайлимитов австралиец Майкл Аддамо сошел с дистанции на пятой позиции (35 674 долларов).

Звездным по составу оказался и хедз-ап, где Стивен Чидвик мерялся стеком с Адрианом Матеосом. Испанец до титула не дотянул и забрал 103 771 доллар, а английский регуляр пополнил банкролл на 141 630 баксов. Значительно более солидный приз получил австриец Кристиан Рудольф, который накануне не имел равных в еще одном хайроллерском онлайн-турнире.