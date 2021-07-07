Английский покер снимает маску: живая игра в стране преодолела пандемию

Уже 19 июня в Англии снимают все ограничения в игорном бизнесе, который десятки месяцев страдал от коронавируса. Долгожданную новость обнародовал на брифинге премьер-министр Борис Джонсон.

Офлайн-покер в Великобритании, как и в большинстве стран мира, поставили на паузу еще весной 2019 года. Местные игроки были вынуждены перебраться в онлайн, и только в середине мая казино и покерные клубы Англии вновь открыли свои двери.

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Заведения, впрочем, функционировали только в определенные часы, соблюдая большое количество санитарных норм. А вот к полноценной жизни живая игра вернется уже через считанные дни. Несмотря на то, что в Англии ежедневно фиксируют несколько тысяч случаев больных COVID-19, другие цифры являются очень обнадеживающими.



Покер после пандемии / PokerNews

Уже 86% взрослого населения страны получили первую дозу вакцины, 64% – сделали повторную прививку. Эффективность вакцинации также впечатляет. На днях в Англии зафиксировали рекордно низкий за последние месяцы показатель смертности от коронавируса – всего 5 человек в сутки.