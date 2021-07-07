Англійський покер знімає маску: жива гра в країні подолала пандемію

Уже 19 липня у Англії знімають усі обмеження у гральному бізнесі, який десятки місяців потерпав від коронавірусу. Довгоочікувану новину оприлюднив на брифінгу прем’єр-міністр Боріс Джонсон.

Офлайн-покер у Великобританії, як і у більшості країн світу, поставили на паузу ще навесні 2019 року. Місцеві гравці були змушені перебратись в онлайн, і лише в середині травня казино і покерні клуби Англії знову відкрили свої двері.

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Заклади, утім, функціонували лише у певні години, дотримуючись чималої кількості санітарних норм. А от до повноцінного життя жива гра повернеться уже за лічені дні. Попри те, що у Англії щоденно фіксують кілька тисяч випадків хворих на COVID-19, інші цифри є дуже обнадійливими.



Покер після пандемії / PokerNews

Уже 86% дорослого населення країни отримали першу дозу вакцини, 64% – зробили повторне щеплення. Ефективність вакцинації також вражає. Днями у Англії зафіксували рекордно низький за останні місяці показник смертності від коронавірусу – лише 5 осіб за добу.