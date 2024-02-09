Звездный украинец остановился в шаге от подиума на турнире хайроллеров

Известный украинский покерист Андрей Новак показал хороший результат в престижном онлайн-турнире. Ему совсем немного не хватило, чтобы подняться на виртуальный подиум.

Новак пробился за финальный стол Thursday Throwdown HR с немалым бай-ином 1 050 долларов. Побороться за победу Андрею не удалось – он финишировал на четвертой строчке. Но и такой результат позволил неплохо обогатиться – более 15 тысяч долларов призовых.

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Триумф же достался игроку с ником AchterindeTram, который получил 42 тысячи призовых. Интересно, что в тот же день Новак финишировал шестым в еще одном турнире – Bounty King за 320 долларов. Здесь, правда, призовые оказались не такими солидными – чуть меньше тысячи долларов.

Что известно об Андрее Новаке Андрей Новак – один из самых успешных украинских турнирных игроков. Свою карьеру он начал в 2008 году и с тех пор только в онлайн-турнирах выиграл более 11 миллионов долларов.

Заметного успеха на днях добился и другой украинский игрок Владимир Паламар. Он финишировал вторым в турнире Daily Main Event за 250 долларов и заработал почти 7 тысяч баксов.

Как улучшить свою игру

Профессиональный игрок, тренер и автор книг Алекс Фицжеральд предложил 5 челленджей, которые могут помочь любому покеристу поднять свой уровень игры.