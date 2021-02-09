Известный российский покерист Андрей Котельников занял четвертое место в Main Event 50/50 Series.

Бай-ин в турнир стоил 50 долларов и почти 28,5 тысяч входов легко окупили солидную гарантию — миллион долларов.

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В заключительный день пробилось менее трехсот участников. Одним из лидеров был Андрей Котельников.

На решающем этапе турнира "Kot_Spartac" не сбросил обороты и смог занять четвертое место. За это он получил 47 тысяч баксов призовых.

А чемпионом Главного события стал покерист из Беларуси Роман Криволь. Игрок с ником "Shkolota1488" в очередной раз подтвердил статус квалифицированного профессионала. Кроме статуса триумфатора, белорус заработал 116,6 тысяч долларов.