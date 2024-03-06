Миллионы гривен каждую неделю: украинец доминирует в престижном онлайн-турнире

Украинский покерист Андрей Держипильский продолжает поражать своими невероятными результатами. С начала 2024 года Андрей едва ли не каждую неделю дает повод говорить о себе.

Уже в третий раз подряд и в целом пятый раз в 2024 году Держипильский пробился за финальный стол, вероятно, самого престижного покерного онлайн-турнира современности – GGMillions. На этот раз соревнования с немалым бай-ином 10 300 долларов собрали 140 входов, сформировав затем призовой фонд в 1,4 миллиона долларов.

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Финальный стол первым покинул один из самых успешных покеристов в истории – Джастин Бономо, который выиграл за карьеру более 63 миллионов баксов и уступает по этому показателю только Брину Кенни (65 миллионов). На этот раз Джастин пополнил свой кошелек на скромные по его меркам 42 тысячи долларов.

Далее турнир покидали Мэтью Стампф (53 900 долларов призовых), Даниэль Петерсен (69 018), Espolon (88 376), EvilDrake (113 164), а после этого настала очередь и Держипильского. 10-10 украинца не смогли сотворить чуда против карманной пары тузов Леонард Мауэ. За четвертое место Андрей получил почти 145 тысяч долларов.

Обидчик украинца Мауэ в конце концов стал чемпионом соревнований, заработав более 300 тысяч долларов. Вторым финишировал Илья Анацкий (237 558), а третьим Оливер Вайс (185 546).

Полная запись финального стола:

Держипильский успевает всюду

Андрей не ограничивается игрой только на GGMillions. На днях он был близок к тому, чтобы завоевать чемпионское кольцо WSOPC. В турнире Bounty Hunters Big Dance с бай-ином 215 долларов Держипильский финишировал четвертым из 1 325 игроков.