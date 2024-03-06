Мільйони гривень щотижня: українець домінує в престижному онлайн-турнірі

Український покерист Андрій Держипільський продовжує вражати своїми неймовірними результатами. З початку 2024 року Андрій чи не щотижня дає привід говорити про себе.

Вже втретє поспіль і загалом п’ятий раз у 2024 році Держипільський пробився за фінальний стіл, ймовірно, найпрестижнішого покерного онлайн-турніру сьогодення – GGMillions. Цього разу змагання з чималим бай-іном 10 300 доларів зібрали 140 входів, сформувавши відтак призовий фонд в 1,4 мільйона доларів.

До теми Золотий перстень і шестизначні призові: троє українців продовжують виступ в турнірі WSOPC

Фінальний стіл першим покинув один з найуспішніших покеристів в історії – Джастін Бономо, який виграв за кар’єру понад 63 мільйони баксів та поступається за цим показником лише Бріну Кенні (65 мільйонів). Цього разу Джастін поповнив свій гаманець на скромні за його мірками 42 тисячі доларів.

Далі турнір покидали Метью Стампф (53 900 доларів призових), Даніель Петерсен (69 018), Espolon (88 376), EvilDrake (113 164), а після цього настала черга і Держипільського. 10-10 українця не змогли створити дива проти кишенькової пари тузів Леонард Мауе. За четверте місце Андрій отримав майже 145 тисяч доларів.

Кривдник українця Мауе зрештою став чемпіоном змагань, заробивши понад 300 тисяч доларів. Другим фінішував Ілля Анацький (237 558), а третім Олівер Вайс (185 546).

Повний запис фінального столу:

Держипільський встигає усюди

Андрій не обмежується грою лише на GGMillions. Днями він був близьким до того, щоб завоювати чемпіонський перстень WSOPC. В турнірі Bounty Hunters Big Dance з бай-іном 215 доларів Держипільський фінішував четвертим з 1 325 гравців.