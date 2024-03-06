В мережі Інтернет набирає обертів онлайн-серія WSOPС, де, крім крутих призових, розіграють золоті персні. В івенті Deepstack No-Limit Hold’em Championship з бай-іном 300 доларів боротьбу продовжують троє українських покеристів.

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До другого дня пробилось 112 спортсменів, з-поміж них наші гравці:

13. "Shandaru" – 53.5 ВБ;

94. "Mind_Peace" – 14.8 ВБ;

107. Андрій "BabyShark19" Козленко – 10.1 ВБ.

Тріумфатор івенту отримає 128 619 доларів призових. Наразі найвищі шанси на перемогу у чип-лідера – австрійця з ніком "PiccolaGamba", який проніс у другий день 103 великі блайнди.