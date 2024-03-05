Фестиваль стартовал 3 марта и продлится вплоть до 1 апреля. За это время разыграют 18 чемпионских колец WSOPC. Первыми успехами "кольцевой" серии уже могут похвастаться и украинцы.

К теме Украинец выиграл более 4 миллионов, побив покерную килополянку

Вероятно, сильнейший турнирный игрок Украины на данный момент Андрей Держипильский совсем немного не дотянулся до подиума турнира Bounty Hunters Big Dance с бай-ином 215 долларов. Андрей финишировал четвертым из 1 325 игроков и заработал 8 744 доллара.

Успешно складывается 2024 год и для другого украинца – MoneyFaker69. На этот раз он сумел пробиться за финальный стол титульного турнира Monday Showers Bounty HR с бай-ином аж 1050 долларов. Пятое место принесло нашему земляку 4 303 бакса. Победил здесь, к слову, легендарный швед Никлас lena900 Астедт (13 621 доллар призовых).

669 входов собрал турнир Super Circuit Classic, входной билет на который стоил 250 долларов. Здесь за финальный стол попали сразу двое украинцев – HinTT стал шестым, заработав 6 135 долларов, а Shandaru получил 2 587 "зеленых" за девятое место

Также добавим, что в событии Monday Monster Stack украинец с ником AdjaMadja занял седьмое место, за что заработал 5 438 долларов, а в соревнованиях PLO Bounty Big Dance по Омахе Varvarmaks стал пятым, получив 1 276 баксов.

Покер в Антарктиде

Самый популярный покерный блогер в мире Александр Wolfgang Зайбт организовал игру прямо посреди Антарктиды. Напомним, осенью 2023 года YouTube-канал Александра – Wolfgang Poker – стал первым частным каналом на тему покера, пересекшим отметку в 1 миллион подписчиков.