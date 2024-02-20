Держипильский остановился в шаге от победы в одном из самых дорогих онлайн-турниров

Украинский покер-про Андрей Держипильский вновь продемонстрировал свой очень высокий уровень, хотя ему совсем немного и не хватило до чемпионского титула.

Мы уже рассказывали о громких успехах Андрея в 2024 году, и украинец, похоже, не имеет ни малейшего намерения останавливаться. На этот раз Держипильский финишировал вторым в турнире Titans Event с немаленьким бай-ином 5200 долларов.

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Соревнования собрали 61 вход, что сформировало призовой фонд в более 300 тысяч долларов. В конце концов, состав финального стола выдался действительно звездным: Дэвид Ян, Кристиан Рудольф, Андраш Немет, Томас Мюлокер, Родриго Сиричук и, конечно, Андрей Держипильский.

В решающей дуэли соперником Андрея стал бразилец Сиричук. Перед началом хедз-апа оппоненты решили поделить большинство призового фонда, поэтому надолго сам финал не затянулся – Родриго оказался немного фартовее и одержал победу и почти 73 тысяч долларов. Держипильский, впрочем, вряд ли слишком расстроился, ведь ему досталась 71 тысяч баксов.



Итоговая таблица Titas Event / Cardmates

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