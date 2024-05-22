115 тысяч долларов за вечер: сумасшедшие успехи украинцев на престижном фестивале покера

В крупнейшем покер-руме современности GGPoker продолжается масштабная серия GG World Festival. Одними из главных звезд фестиваля пока являются украинские игроки.

Не будет преувеличением утверждать, что украинец Андрей Держипильский сейчас является одним из лучших покеристов на планете. В 2024 году наш земляк уже успел 6 раз сыграть на финалке, вероятно, самого престижного онлайн-турнира современности GGMillions, а сейчас зажигает на упомянутом World Festival.

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На днях украинец сыграл за тремя (!) финальными столами в течение одного вечера. Для разогрева Держипильский занял пятую строчку события Monday Challenge Asia HR, где заработал 15 867 долларов. Далее Андрей вплотную подобрался к чемпионству в турнире Daily Warm-Up HR за 2 625 долларов, но все же уступил в хедз-апе испанцу Игнасио Морону и получил 35 034 баксов за второе место.

В конце концов, Держипильский закрепил свой успех в статусном турнире Monday Super HR с входным билетом стоимостью аж 10 300 долларов. Здесь украинец финишировал пятым, разбогатев на более 65 тысяч. В целом в течение вечера Андрей получил около 115 тысяч долларов призовых.

Не отстает от земляка и другой наш звездный покерист Роман RomeoPro Романовский. Он финишировал третьим в соревнованиях Monday Bounty Magic HR, что собрали 262 входа, и заработал почти 30 тысяч долларов. Кроме того, Роман возглавляет общий лидерборд GG World Festival, победитель которого получит 1 миллион баксов.

Невероятный успех Prosperous4

Украинский покерист, выступающий под ником Prosperous4, стал победителем одного из турниров престижной серии SCOOP-2024 на Poker Stars. Этот успех принес нашему земляку около 6 миллионов гривен призовых.