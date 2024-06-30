Украинка борется с лучшими покеристками мира за 170 тысяч долларов – сколько уже заработала

На Мировой серии покера (WSOP-2024) в Лас-Вегасе продолжается женский турнир. Есть за кого болеть в этих соревнованиях и украинским поклонникам интеллектуальной игры.

Ladies No-Limit Hold'em Championship с бай-ином тысячу долларов собрал 1 245 входов, среди которых и две представительницы Украины.

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Диана Калетина покинула соревнования на 325 строчке, зато Анастасия Кнапп продолжает борьбу с еще 35 покеристками, которые смогли пробиться в третий соревновательный день. После первого дня Настя вообще занимала вторую строчку чип-каунта, однако, не смогла задержаться так высоко надолго.

Сейчас украинка, не первый год проживающая в США, занимает 22 место со стеком 535 000 фишек (около 33 больших блайндов) при среднем стеке почти 700 тысяч. Кнапп уже гарантировала себе минимум 4 205 долларов призовых. А вот победительница женского турнира получит более 170 тысяч. Сейчас чип-каунт возглавляет японка Шина Окамото.

Украинская королева покера зажигает на WSOP

Пропустить женский турнир решила одна из сильнейших украинских покеристок Ольга Ермольчева. Однако, это не мешает ей добиваться успеха в других соревнованиях. Ольга уже 5 раз попадала в призовую зону WSOP-2024, а еще победила в одном из сайд-ивентов.