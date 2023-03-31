Король побеждает только так: Фил Хельмут выиграл турнир, собрав стрит-флэш в последней раздаче

Рекордсмен по количеству браслетов Мировой серии покера Фил Хельмут впервые выиграл трофей PokerGO Tour. Ярких красок в общую победу добавила финальная раздача турнира, в которой Хельмут собрал редкую комбинацию.

В эти дни сильнейшие хайроллеры мира сражаются за чемпионские трофеи на серии US Poker Open. Один из дорогих турниров с бай-ином 10 500 долларов покорился признанному профессионалу и умельцу делать шоу Филу Хельмуту.

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За свою покерную карьеру Фил Хельмут выиграл 51 чемпионский титул, среди которых рекордные 16 браслетов WSOP. Однако у американца никогда не было побед на престижной серии PokerGO Tour.

В рамках тура на этапе US Poker Open 2023 Фил Хельмут вышел в хедз-ап с другим титулованным покеристом Джереми Осмусом. Всего в этом событии было 88 участников. Победа стала особенно эффектной благодаря закрывшемуся на тёрне стрит-флешу в финальной раздаче турнира.

Филу Хельмуту вручили яркий трофей USPO, где изображен золотой орёл. Дебютная победа на PGT принесла ему более 211 000 долларов призовых. Теперь, согласно данным сайта Hendon Mob, общий выигрыш Хельмута в живых турнирах составляет 28 600 794 долларов.