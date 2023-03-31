Король перемагає лише так: Філ Хельмут виграв турнір, зібравши стріт-флеш в останній роздачі

Рекордсмен за кількістю браслетів Світової серії покеру Філ Хельмут здобув перший трофей PokerGO Tour. Яскравих фарб у палітру перемоги додала фінальна роздачу турніру, в якій американець зібрав рідкісну комбінацію.

У ці дні найсильніші хайролери світу змагаються за чемпіонські трофеї на серії US Poker Open. Один із дорогих турнірів з бай-іном 10 500 доларів підкорився професіоналу та вмільцю влаштовувати шоу Філу Хельмуту.

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За свою покерну кар'єру Філ Хельмут виграв 51 чемпіонський титул, серед яких рекордні 16 браслетів WSOP. Проте американець ніколи раніше не мав перемог на престижній серії PokerGO Tour.

У межах туру на етапі US Poker Open 2023 Філ Хельмут вийшов у хедз-ап з іншим титулованим покеристом Джеремі Осмусом. Всього у цій події брали участь 88 гравців. Перемога Хельмута стала ефектною завдяки стріт-флешу, який закрився на тьорні після виставлення у фінальній роздачі турніру.

Філу Хельмуту вручили яскравий трофей USPO, де зображено золотого орла. Дебютна перемога на PGT принесла йому понад 211 000 доларів призових. Тепер у легендарного гравця, згідно з даними сайту Hendon Mob, загальний виграш Хельмута у живих турнірах складає 28 600 794 долари.