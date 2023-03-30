В феврале Даг Полк проиграл пари Биллу Перкинсу, не сумев за год уменьшить процент подкожного жира в 2 раза. Бизнесмен заработал легкие 200 000 долларов и сразу решил приумножить капитал. На этот раз Перкинс поставил на кон 1 000 000 долларов.

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Решение предложить пари Шону Дибу пришло после того, как Билл Перкинс увидел видео, на котором известный покерист аппетитно ел курицу во время турнира WSOP Circuit Main Event.

Сначала Шон Диб раскритиковал предложение, ссылаясь на особенности своего организма. В итоге Перкинс согласился снизить требования и предложил скинуть цифру до 17%. После раздумий Диб принял вызов и они публично объявили все условия пари.

У Шона Диба будет ровно 2 года. Пари должна закончиться до старта WSOP 2024. Если к этому моменту процент подкожного жира в организме Диба будет составлять 17% и меньше, то он получит 1 000 000 долларов. Если нет – платит Перкинсу 100 000 долларов. В покерном комьюнити, как всегда, разгорелась интересная дискуссия, но большинство считает, что Шону таки не удастся сбросить вес.