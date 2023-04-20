"Властелин колец": Джош Рейхард выиграл 14 трофеев на серии WSOP Circuit

До недавнего времени самым титулованным игроком WSОP Circuit оставался Морис Хокинс, выигравший на престижной серии 14 перстней. Теперь у него появился конкурент Джош Рейхард.

Имя Джоша Рейхарда малоизвестно в покерных кругах, однако на этой неделе американец громко заявил о себе. Он стал чемпионом Главного события World Series of Poker Circuit, выиграв при этом более 250 000 долларов призовых.

Читайте также Подготовил миллион долларов к лету: Даниэль Негреану обнародовал своё расписание на WSOP

Победа принесла Рейхарду не только рекордные призовые, но и золотой перстень WSOP Circuit. Эта награда стала 14-й в его карьере. Теперь Джош сравнялся по количеству выигранных трофеев с Морисом Хокинсом.

Учитывая, что Морис стал реже играть после публичных обвинений о его долгах, у Джоша есть все шансы побить рекорд. Выиграть 14-й трофей он мог ещё в феврале, когда дважды стал раннер-апом в разных турнирах с одинаковым бай-ином 400 долларов на WSOPC Hammond.

На сайте WSOP есть фотографии всех рекордсменов, в том числе Фила Хельмута. Я подумал, что было бы здорово, если бы моя фотография была рядом с ним, потому что мы оба из Висконсина, – признался Рейхард.

Также Джош заявил, что останавливаться на достигнутом он не будет. Американец намерен и дальше путешествовать по штатам и участвовать в серии WSOP Circuit, чтобы улучшить свой результат.