"Володар перснів": Джош Рейхард виграв 14 трофеїв на серії WSOP Circuit

Донедавна найтитулованішим гравцем WSОP Circuit залишався Моріс Хокінс, який має 14 перснів цієї престижної серії. Тепер його наздогнав ще один покерист зі США Джош Рейхард.

Ім'я Джоша Рейхарда не надто відоме у покерному світі, однак цього тижня про нього дізнався багато хто. Американець став чемпіоном Головної події World Series of Poker Circuit, вигравши при цьому понад 250 000 доларів призових.

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Перемога принесла йому не тільки найбільші призові кар'єрі, а й золотий перстень WSOP Circuit. За кількістю трофеїв Джош Рейхард зрівнявся з Морісом Хокінсом. Тепер в обох – по 14 перснів WSОPC.

Зважаючи на те, що Моріс став рідше грати після публічних звинувачень про його борги, у Джоша є всі шанси побити рекорд. Виграти 14-й трофей він міг ще у лютому, але тоді двічі став раннер-апом у різних турнірах з однаковим бай-іном 400 доларів на WSOPC Hammond.

На сайті WSOP є фотографії всіх рекордсменів, у тому числі Філа Хельмута. Я подумав, що було б чудово, якби моя фотографія була поряд з ним, тому що ми обоє з Вісконсіна, – сказав Рейхард після перемоги.

Джош розповів, що зупинятися на досягнутому він не збирається. Американець має намір і надалі подорожувати штатами та брати участь у WSOP Circuit, щоб покращити свій результат.