Даниэль Аршам – современный художник и скульптор из Нью-Йорка, который впервые поработал с покерной атрибутикой. Американец создал уникальные кубки. Их получат чемпионы World Poker Tour в 2023 году.

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Первый кубок уже вручили прошлогоднему чемпиону WPT World Championship Элиоту Хадону. Теперь уникальные трофеи вручат победителям Главного события WPT Seminole Hard Rock и WPT Choctaw. Примечательно, что в обоих турнирах за финальным столом лидирует один и тот же игрок Бин Венг.

Для нас большая честь наградить чемпионов WPT настоящими произведениями искусства. Аршам – невероятный художник, работы которого отлично сочетаются с современным образом жизни, – отметил генеральный директор WPT Адам Плиска.

Даниэль Аршам известен своими скульптурами в самых разных областях, включая живопись, кино и архитектуру. Его работы можно увидеть в галереях Парижа, Гонконга, Южной Кореи, Бразилии и Нидерландов.