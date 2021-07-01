Обычно такое происходит когда игру продолжают 2-3 покериста, впрочем, во время живого турнира RunGood Poker Series ME в США, игроки установили своеобразный рекорд. Поделить призовой фонд они решили еще даже до того, как сформировался финальный стол!

Читайте также: В Харькове разыграли почти 4 миллиона гривен и определили нового чемпиона Украины по покеру

Всего бай-ин 575 долларов заплатил 161 игрок. Когда из них осталось лишь 11, Кайл Хиннерихс, который был уверенным чип-лидером, предложил поровну поделить призовой фонд. Как ни странно, все участники турнира согласились на такую идею. Поэтому каждый из них получил по 26 050 долларов.

После этого спортсмены продолжили игру за чемпионский перстень и билет на турнир Pro-Am All-Stars Event, который состоится в конце года в Вегасе. Эти награды достались Фриману Кауфману. На момент дележки у него был один из самых коротких стеков, и Фриману удалось раскрутиться, когда с плеч упал груз ответственности.

К слову, для Кауфмана это был первый официальный офлайн-турнир в жизни! До сих пор он играл только в домашних играх.