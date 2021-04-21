Офлайн-покер в США, благодаря активной вакцинации населения, быстро оправляется от пандемии. В Лас-Вегасе состоялась очередная живая серия, где балом правили исключительно женщины.

Ladies International Poker Series вызвала немалый ажиотаж среди американских покеристок. 7 турниров собрали почти 1 300 входов, а 317 участниц бросили вызов главному событию. Участие в Main Еvent обошлось каждой в 275 баксов, а чемпионке – несколько дороже.

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Микела Педретти, чтобы обуздать волнение, выпила несколько крепких коктейлей на решающей стадии турнира. Справившись с лишними эмоциями, женщина с самым большим стеком дотянула до топ-3, где участницы подиума решили заключить сделку. Дебютный трофей Микелы Педретти организаторы оценили почти в 12 тысяч долларов.