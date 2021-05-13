Несмотря на немалый бай-ин в 2 650 долларов, соревнования собрали 2 864 входа, что позволило даже перебить и без того впечатляющий призовой фонд 5 000 000 долларов.

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Самый большой кусок этого пирога достался американцу под ником "RyDo" и именно его победу в турнире иначе как чудом – не назовешь. Все потому, что когда в игре оставалось всего 5 покеристов в стеке RyDo было только 3,2 больших блайнда! Когда американец каким-то невероятным образом таки пробился в хедз-ап, он имел в 5 (!) раз меньше фишек, чем его оппонент Игнасио "TIKITAKA11" Морон Чаверо. Но даже такое отставание уже не могло остановить RyDo.

Американец выиграл турнир и заработал впечатляющие 737 тысяч долларов призовых (236 тысяч из них – это баунти). Такой триумф стал для RyDo настоящей наградой за старание и умение не сдаваться. Ведь до сих пор, он сыграл 3 000 турниров с общим минусом в 36 тысяч долларов.