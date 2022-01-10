Лев Готтлиб стал щедрым спонсором элитного турнира Super MILLIONS, использовав все 12 входов по 10 300 долларов. 22 тысячи, правда, американец вернул, попав в минимальный ITM. Но что такое проигрыш 100к, если тебе хорошо складывается в другом дорогом ивенте.

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Без внимания "LevMeAlone" не остался и онлайн-турнир за 25 500 долларов, где американец все же наверстал расточительность в Super MILLIONS. Обойдя маститых звезд Никиту Бодяковского, Виктора Малиновского и Артура Мартиросяна, Лев Готтлиб оформил победу и вернул в банкролл солидную сумму.

Турнир собрал 65 входов, а ни один из вышеперечисленных мастодонтов заоблачных лимитов в призы не попал. А вот LevMeAlone, захватив лидерство на стадии двух столов, практически не покидал первую строчку чип-каунта. В итоге, в топ-3 Лев Готтлиб аккумулировал почти три-четвертых всех фишек и без проблем справился с соперниками-коротышами.

Самую низкую строчку пьедестала оккупировал австриец Мариус Гирс – 252,4 тысячи призовых. В хедз-апе американец справился с грозным венгром Андрашем Неметом, занесшим 325,1K. Льву Готтлибу достались сливки – 419 тысяч долларов, которые полностью компенсировали все неудачи ужасного для американца Super MILLIONS.