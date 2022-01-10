Лев Готтліб став щедрим спонсором елітного турніру Super MILLIONS, використавши усі 12 входів по 10 300 доларів. 22 тисячі, щоправда, американець повернув, потрапивши у мінімальний ITM. Але що таке програш 100К, якщо тобі добре складається в іншому дорогому івенті.

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Поза увагою "LevMeAlone" не залишився і онлайн-турнір за 25 500 доларів, де американець відчутно надолужив марнотратство у Super MILLIONS. Обійшовши маститих зірок Микиту Бодяковського, Віктора Маліновського і Артура Мартіросяна, Лев Готтліб оформив перемогу і повернув на банкрол солідну суму.

Турнір зібрав 65 входів, а жоден із вищеперерахованих мастодонтів хайролу у призи не потрапив. А от "LevMeAlone", захопивши лідерство на стадії двох столів, практично не покидав першу сходинку чип-каунту. У підсумку, в топ-3 Лев Готтліб акумулював майже три-четвертих усіх фішок і без проблем упорався із суперниками-коротунами.

Найнижчу сходинку п’єдесталу окупував австрієць Маріус Гірс – 252,4 тисячі призових. У хедз-апі американець упорався із грізним угорцем Андрашем Неметом, який заніс 325,1K. Леву Готтлібу дістались вершки – 419 тисяч доларів, які сповна компенсували усі невдачі жахливого для американця Super MILLIONS.