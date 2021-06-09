Опытный Харлен доверился собственной интуиции. Он принял участие в Главном Событии серии MSPT. Этот живой турнир принимало казино Venetian.

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Бай-ин стоил 1,1 тысячи долларов, а три тысячи входов гарантировали приличный призовой фонд – 2,7 миллиона долларов.

Миллер смог стать чемпионом Main Event. Он заработал почти 368 тысяч "зеленых":

У меня было какое-то ощущение, что я должен сыграть. По крайней мере, теперь я смогу сделать племянницы значительно лучший свадебный подарок.

Отметим, что в призовую зону попали 18 игроков, а раннер-апом турнира стал Райан Додд. Он попал в хедз-ап со значительным перевесом над Миллером, но все же проиграл и заработал 237 тысяч долларов.