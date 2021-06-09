Досвідчений Харлен довірився власній інтуїції. Він взяв участь у Головній події серії MSPT. Цей живий турнір приймало казино Venetian.

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Бай-ін коштував 1,1 тисячу доларів. Під три тисячі входів гарантували пристойний призовий фонд — 2,7 мільйона баксів.

Мілер зміг стати чемпіоном Main Event. Він заробив майже 368 тисяч "зелених":

У мене було якесь відчуття, що я повинен зіграти. Принаймні, тепер я зможу зробити племінниці значно кращий весільний подарунок.

Відзначимо, що до призової зони потрапили 18 гравців. А раннер-апом турніру став Раян Додд. Він потрапив у хедз-ап із значною перевагою над Мілером, але все ж програв і заробив 237 тисяч баксів.