Алексей Ковальчук едва не выиграл рекордный браслет Мировой серии покера

В чешском городе Розвадов определились обладатели нескольких золотых браслетов WSOP Europe. Украинцы на серии оформили уже более 40 попаданий в призы, но пока остаются без побед.

В первую неделю WSOP Europe в основном проводились недорогие турниры. Уже в дебютном ивенте Opener с бай-ином 350 евро в призовую зону попали сразу 18 игроков из Украины. Лучший результат показали Борис Рожановский (38 место) и Владимир Дрокин (78 место).

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Украинские покеристы сохраняли шансы на браслет WSOPE и во втором турнире серии по пот-лимитной Омахе. В итоге Владимир Хахула занял 19 место, Михаил Гутый – 29, Глеб Карпов – 32, Владимир Дрокин – 34, Ярослав Огульчанский – 52, Юрий Шевчук – 59, Ростислав Сабищенко – 66.

Пока лучший результат среди всех украинцев на WSOP Europe-2023 показал Алексей Ковальчук. Шестой золотой браслет серии вручали в турнире по пот-лимитной Омахе с бай-ином 5 000 евро. Украинец остановился в шаге от финального стола, заняв 9 место. Ковальчук получил 17 625 евро призовых.

Напомним, что в прошлом году украинцы завоевали сразу две победы на WSOPE, а все тот же Алексей Ковальчук 4 раза выходил за финальный стол и играл в хедз-апе против своего соотечественника Андрея Любовецкого.