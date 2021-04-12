Александр "sanekpo" стал победителем топового турнира "Mega KO с боссом казино-3" в главном украинском покер-руме PokerMatch, заработав за ночь более 800 000 гривен призовых. О своей победе, отношении к покеру и о том, как раскрутиться со 100 гривен, Саша рассказал в интервью PokerMatch.

Как ощущения, чемпион?

Всё отлично! Знаешь, ещё до начала турнира было такое предчувствие, что турнир будет мой. Прикольный турнир. 8 входов для рега – это вообще сказка. Поле в основном слабое, и сыграть в таком турнире очень плюсово. Вообще не сомневался, что как минимум отобью все входы нокаутами и призами.

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Это первый такой крупный занос в твоей карьере?

Второй. Несколько лет назад выигрывал примерно столько же в другом руме, так что особо не удивился. Круто, конечно, но я спокойно к этому отношусь.

На PokerMatch ты сделал только один депозит в 100 гривен и в итоге раскрутился почти до миллиона. Как такое возможно?

Это вообще легко делается (улыбается). Я начинал с фрироллов, потом очень много отыграл "Карапузиков". Мне кажется, там просто невозможно не наживать. Делаешь 4 входа и 4 аддона, и всё. Да, там небольшие призовые, но копеечка к копеечке, и нормально получается. Кроме того, куча всяких промо раздают, можно набивать с фриспинов. Нокаут-турниры играл, в сериях тоже участвовал. В общем, везде понемногу. Перед стартом "Мега КО" у меня на счету было что-то в районе 25 000 гривен, и 22 500 из них я вложил в турнир (кроме 8 входов, сделал 1 ребай). Опять же, повторюсь, был уверен, что буду в плюсе по итогам.

Ты давно в покере?

С 2011 года примерно. Тогда потихоньку начал играть, и почти сразу неплохо стало получаться. Можно сказать, что уже где-то восемь лет покер - это моё основное занятие.

Чем привлекает PokerMatch?

Много плюсов. Софт хороший, акции, турниры разные, промо постоянно и, конечно, поляна очень приятная. А ещё нравятся Директор покера и Босс казино, молодцы они. Слушал на днях их онлайн-конференцию, очень интересно. Они прям правильно рассуждают. Взять даже последний турнир. Понятно, что там недобрали прилично, но с точки зрения рекламы – идеальная история была.

Уже решил, как распорядишься своим выигрышем?

Пока особо не думал. Может, выведу большую часть и прогуляю (смеется).

Дай совет начинающим игрокам, как стать миллионером в покере?

Самое главное – нужно получать удовольствие от игры, не гнаться за сиюминутной прибылью. Относитесь к игре не как к работе, а как к развлечению. И будьте уверены в своих силах!